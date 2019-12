Politiet mener at have identificeret både faren og en onkel til to små børn, der blev fundet alene lørdag.

Faren til de to børn på henholdsvis et og to et halvt år, der lørdag aften blev efterladt i Aarhus, er formentlig blevet identificeret, oplyser Østjyllands Politi.

Der er tale om en 34-årig afghansk mand, der har opholdt sig i Danmark. Han er dog tidligere blevet udvist efter en dom.

Heller ikke moren er i Danmark, vurderer politiet.

-Vi ved ikke, hvor faren befinder sig, men formentlig er han i udlandet. Vi mangler desuden at få identificeret moren, men vores formodning er, at hun heller ikke opholder sig i Danmark, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

De to små børn blev efterladt midt i Aarhus lørdag aften. Den lille pige på omkring et år sad i en klapvogn, mens den lidt ældre dreng holdt sig tæt til hende.

Børnene blev opdaget af forbipasserende, der slog alarm til politiet.

Siden har betjente arbejdet på at finde ud af, hvem de er, og hvor de kommer fra.

Mandag blev børnenes farmor anholdt og sigtet for vanrøgt af børnene og for at have efterladt dem i hjælpeløs tilstand. Hun blev dog løsladt efter et grundlovsforhør.

To andre personer blev administrativt frihedsberøvet. De er ligesom faren til børnene blevet identificeret og har efter politiets vurdering ikke gjort noget strafbart.

Der er tale om en 33-årig mand, der tilsyneladende er mandens onkel, og en 25-årig kvinde.

Både farmoren, onklen og den 25-årige kvinder er afghanske. Mens både farmoren og onklen lovligt opholder sig i Danmark, har kvinden været her ulovligt. Hun har nu søgt asyl.

Det er uvist, hvorfor de to børn blev efterladt. Politiet arbejder derfor fortsat med at finde et motiv.

- Vi fortsætter vores efterforskning for at finde frem til børnenes forældre og finde ud af præcist, hvorfor og hvordan de to børn blev efterladt på Park Allé i Aarhus, siger Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

/ritzau/