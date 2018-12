En fraskilt far til seks børn bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør. Han er sigtet for at slagte to personer på en afsides landejendom på en ø i det fynske øhav.

Kriminalteknikere fra Fyns Politi arbejder lige nu på en stor firlænget gård på øen Helnæs.

Ved hjælp af tekniske undersøgelse og afhøring af vidner, forsøger de at klarlægge præcis hvad der skete, da to personer søndag eftermiddag blev dræbt på brutal vis.

Landejendommen er en gammel firlænget gård af kampesten med stråtag. Gården er den første man ser, når man kører via en lang dæmning ud til den sydfynske ø Helnæs.

Det ene offer er 74-årige Hannelore Elisabeth Bess, der bor på ejendommen. Det andet offer er en 37-årig mand, der skulle levere brænde til kvinden.

Retsteknikere ankommer mandag morgen til landejendommen, hvor to personer blev fundet dræbt søndag. De tekniske undersøgelser har stået på hele natten. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Retsteknikere ankommer mandag morgen til landejendommen, hvor to personer blev fundet dræbt søndag. De tekniske undersøgelser har stået på hele natten. Foto: Sonny Munk Carlsen

»Vores undersøgelser peger på, at han skulle levere noget brænde, og at han har leveret brænde før. Han kendte den 74-årige kvinde, men der er ikke noget som tyder på, at de har haft en nær relation,« siger Jørgen Andersen, der er vicepolitinspektør ved Fyns Politi.

Begge ofre blev fundet døde på ejendommen søndag eftermiddag. Begge blev myrdet med mange knivstik.

En 43-årig mand er blevet anholdt og vil senere i dag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Han var kvindens logerende og kendte hende ifølge politiet særdeles godt.

Politiet står imidlertid uden motiv i sagen:



»Vi forsøger nu at få klarlagt, hvad der er sket mellem de tre personer, der gør, at vi nu mistænker den 43-årige for drab,« siger Jørgen Andersen.

Ifølge B.T.s oplysninger er den formodede drabsmand far til seks børn. Han er for nyligt flyttet tilbage til Helnæs efter en skilsmisse. Han har de senere år levet på må og få, og er ifølge lokale kilder »lidt af en stakkel«.

Fyns Politi fortæller, at han boede som logerende hos den 74-årige kvinde.

I første omgang fik politiet meldinger om, at der løb ’en sindsforvirret’ person rundt i området.

Hannelore Elisabeth Bess blev dræbt med kniv på sin landejendom på øen Helnæs. Hendes logerende er anholdt for drabet. Foto: Privatfoto Vis mere Hannelore Elisabeth Bess blev dræbt med kniv på sin landejendom på øen Helnæs. Hendes logerende er anholdt for drabet. Foto: Privatfoto

»Vi finder så manden, og så får vi nogle oplysninger, der gør, at vi kører ned og finder to mennesker, der er stukket ihjel inde på gårdspladsen,« siger Jørgen Andersen.

Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt den drabsmistænkte tidligere har modtaget psykiatrisk behandling.