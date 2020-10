Den 25-årige mand, der lørdag blev skudt af politiet i den jyske by Hornslet, er i kritisk tilstand og svæver mellem liv og død.

Manden blev ramt af fem skud i mave, bryst, skulder, arm og ben. Derudover anvendte politiet peberspray for at pacificere ham.

Det oplyser skudofferets familie til B.T.

»Lige nu bliver han kørt til operation for at få lukket såret i maven, som bliver ved med at bløde,« fortæller faren over telefonen fra Skejby Sygehus.

Den 25-årige mand blev skudt af politet kort før middag ved sin adresse i Kaløvigparken ved Hornslet nordøst for Aarhus.

I en pressemeddelelse har Østjyllands Politi oplyst, at det klokken 11.19 kørte ud til adressen efter at have modtaget en anmeldelse om en mand bevæbnet med en kniv, der opførte sig truende.

»Ved ankomst til stedet tog betjentene kontakt til manden, der var aggressiv. Under den følgende politiforretning afgav politiet skud mod manden, som blev ramt flere steder på kroppen,« oplyste politikredsen lørdag i en pressemeddelelse.

Faren har af politiet fået at vide, at hans søn viftede med en machete og kom med truende tilråb, men han mener, at betjentene har overreageret.

»Hvorfor kan to betjente ikke stoppe en mand med peberspray alene? Og hvorfor skal de absolut skyde fem gange, herunder i maveregionen,« siger faren.

Hvad der præcis er foregået, har han ikke kunnet få svar på. Sønnen har ingen kontakt til det psykiatriske system, men var ifølge faren ude i nogle 'småproblemer'.

»Han har ikke haft det let,« siger faren.

Hvorfor han pludselig opførte sig truende, har faren intet svar på.

»Det er ikke normalt – det kan jeg godt se – men hvorfor skal der så drastiske skridt til? Jeg synes ikke, det er normalt, at betjente står og skal anholde en ung gut, og de så ender med at skyde ham fem gange. Det kan ikke være andet end en overreaktion,« siger han.

Når en person afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, skal sagen ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, overdrages til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som indleder en efterforskning.

Det er også sket i denne sag, og fordi sagen efterforskes af politiklagemyndigheden, har Østjyllands Politi ikke yderligere kommentarer. Den Uafhængige Politiklagemyndighed vil heller ikke på nuværende tidspunkt kommentere sagen yderligere:

»Vi er i gang med at lave en tilbundsgående efterforskning af sagen og skal have alle aspekter af sagen belyst. Jeg kan ikke udtale mig om hændelsesforløbet, som vi er i gang med at afdække, ligesom jeg ikke kan udtale mig om de konkrete efterforskningsskridt,« siger Katrine Palm Hansen, der er chefkonsulent i Den Uafhængige Politiklagemyndighed.