»Hvem fanden finder på sådan noget?«

Sådan lyder det fra Ken Holger Nielsen, der fredag oplevede, at hans 19-årige søn fuldstændig umotiveret blev sparket ned bagfra af fire-fem ukendte gerningsmænd i forbindelse med den traditionsrige studenterkørsel i åben lastbil.

Overfaldet skete fredag eftermiddag omkring klokken 15.30 ved bebyggelsen Galgenbakken i Albertslund i Københavns Vestegns politikreds, som fredag meldte om flere voldsomme episoder med kast med æg, sten, vand og kanonslag mod studenter-kørslerne.

Ken Holger Nielsens søn og hans klassekammerater havde kort før overfaldet gjort holdt ved en klassekammerats hjem i Hedemarken i Albertslund. Her bombarderede ukendte gerningsmænd de sagesløse studenter på vognladet med æg. Da næste stop var hos en klassekammerat på Galgebakken, så Ken Holger Nielsens søn sit snit til at løbe hjem og skifte sin skjorte, der var sølet til i æg, fortæller hans far.



Har du oplevet en lignende episode? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Ken Holger Nielsens 19-årige søn blev i går eftermiddags sparket ned af fire-fem unge mænd i forbindelse med den traditionsrige studenterkørsel i åben lastbil. Ken Holger Nielsen udlodder kontant dusør, hvis man kan bidrage til opklaringen af sagen. Foto: Privat foto

»Han smuttede ud af døren igen og blev så overfaldet 50-100 meter fra, hvor vi bor. Han blev sparket ned fra bagfra. Han fik dybe hudafskrabninger på knæene, albuerne, håndleddene og hænderne. Han nåede ikke at se så meget, men han mener, at det var fire-fem unge mænd på omkring 18 år. Han var ret sikker på, at det var etnisk danskere,« siger Ken Holger Nielsen.

Han hørte først om overfaldet omkring to timer senere, da studentervognen gjorde holdt ved deres hjem. Hans søn har fået forbindinger på hjemme hos en af sine kammerater.

»Efter overfaldet fik han samlet sig sammen og løb tilbage til studentervognen for at nå at komme med videre. Min søn var ret rystet over det. Det kom jo som lyn fra en klar himmel - fuldstændig umotiveret og uprovokeret,« siger Ken Holger Nielsen og tiføjer, at han torsdag kontaktede politiet for at anmelde overfaldet.

Herfra lød beskeden, at sønnen skulle forbi skadestuen først for at få registreret skaderne.

»Det fik vi ikke gjort i går, hvor der var studenterfest, og det ville min søn ikke gå glip af. I dag (lørdag, red.) er han taget videre på Roskilde Festival. Men principielt synes jeg, at det skal anmeldes, så politiet i hvert fald er opmærksom på, at de her ting sker. Det er ret voldsomt med sådan et umotiveret overfald.«

Vagthavende ved Københavns Vestegns Politi Lars Guldborg opfordrer alle, der måtte blive overfaldet i forbindelse med studenterkørslerne, til at anmelde det til politiet og få tilset og registreret skaderne på skadestuen umiddelbart efter overfaldet.

»Det gør vores arbejde lidt nemmere, hvis folk anmelder det. Hvis vi ikke får fat i gerningsmændene til hændelse 'A', kan det være, at vi får så godt et signalement af dem, at vi kan udpege de samme gerningsmænd ved hændelse 'B'. Det stiller os og den forurettede lidt dårligere, når der ikke er en anmeldelse, og hvis skaderne ikke bliver dokumenteret på dagen. Når der går længere tid, kan der jo (ved en retssag. red.) sås tvivl om, hvorvidt skaderne kan være opstået på anden vis. Derfor er det vigtigt, at folk kommer på skadestuen med det samme,« siger Lars Guldborg.

Ken Holger Nielsen udlodder en kontant dusør, hvis man kan bidrage til opklaringen af sagen.

