»Hvorfor skulle min søn skydes ned og dræbes?«

I et rækkehus på den københavnske Vestegn sidder familien til den 20-årige Kevin, der i tirsdags blev skudt ned i sin frisørsalon i Mørkhøj, og sørger i undren.

»Kevin var et fredeligt menneske, der bare elskede og passede sig job. Hverken han eller resten af familien har noget med kriminalitet at gøre,« siger hans far til B.T.

Faren ønsker at være anonym, men vil gerne fortælle om sin søn, der tirsdag kort efter klokken 13 blev dræbt af flere skud i frisørforretningen Salon Ørn på Mørkhøjvej 67 i den nordvestlige udkant af København. Det skete lige efter, at han var blevet færdig med at klippe en kunde.

»Kevin var bare en glad dreng. Det har han været fra lille af og indtil sin død. Han var et virkelig, virkelig, virkelig dejligt barn. Han lavede ikke ballade.«

»Han blev frisør, fordi han drømte om at blive en virkelig, virkelig god frisør. Han havde ikke så meget lyst til at læse videre. Men han drømte også om at komme til at drive et spisested eller en cafe. Men den drøm er jo blevet skudt ned af alt det her,« konstaterer faren med lav stemme.

Københavns Politi har tidligere oplyst til B.T, at det 20-årige skudoffer ikke var registreret som bandemedlem, og der er heller ikke umiddelbart tegn på, at han skulle være truet.

»Han var bare en fredelig dreng. Jeg har ikke forklaringen på, at det her er sket. Du kan spørge alle de mange mennesker, der kendte Kevin, og de vil sige det samme,« forsikrer han far.

Salon Ørn på Mørkhøjvej, hvor den 20-årige frisør blev dræbt i tirsdags ved 13-tiden. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Salon Ørn på Mørkhøjvej, hvor den 20-årige frisør blev dræbt i tirsdags ved 13-tiden. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

»Jeg har ikke kendskab til, at han skulle være uvenner med nogen. Slet ikke. Tror du, at jeg ville lade ham gå på arbejde der, hvis jeg vidste noget i den retning? Nej. Never. Aldrig.«

»Han var et godt menneske og en sjov dreng, som han altid har været. Han var opvokset her og havde også en god, dansk humor. Der var ingen forandringer. Han var ikke kriminel – det kan politiet også bevidne. Han har slet ikke været involveret i noget som helst,« understreger faren.

Efter drabet er den ramte familie blevet opsøgt af et meget stort antal mennesker, der har ønsket at udtrykke deres medfølelse.

»Jeg er glad for, at de støtter mig og familien i de her dage. Det vil være rigtig slemt, når de går allesammen. Det bliver virkelig slemt. Horror. Du ved godt, hvad horror er, ikke? Rædselsfuldt. Der har været mennesker her hver eneste dag. Det er bare en stor støtte for os.«

Politiet valgte onsdag at opstille en mobil politistation ved gerningsstedet efter skuddrabet på 20-årige Kevin. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Politiet valgte onsdag at opstille en mobil politistation ved gerningsstedet efter skuddrabet på 20-årige Kevin. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Københavns Politi offentliggjorde allerede kort efter drabet på den 20-årige frisør et signalement af gerningsmanden.

Han er af øjenvidner blevet beskrevet som 20-30 år, mørk i huden og 180-190 centimeter høj.

Ved skyderiet var han iført sort tøj, sorte sko, sorte regn-/skalbukser og sort regn-/skaljakke med hætten oppe. Desuden bar han et hvidt eller lyseblåt mundbind samt sorte handsker og en plastikpose.

Politiet hører fortsat meget gerne fra borgere, der har oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på 114.