Pludselig gav Tareks søn lyd fra sig.

Efter to døgn på flugt og i skjul for politiet var sønnen klar til at overgive sig, og han havde brug for sin fars hjælp.

Det fortæller Tarek, som er far til den 20-årige formodede flugtbilist, der er mistænkt for at have påkørt en betjent og flygte fra stedet. Den 31-årige betjent fik flere hjerneblødninger, indre og ydre kvæstelser og var mandag stadig i kritisk tilstand.

»Jeg fandt ud af, hvor han var, og ringede til politiet,« siger Tarek.

Tarek er far til den 20-årige formodede flugtbilist. Vis mere Tarek er far til den 20-årige formodede flugtbilist.

Tarek står nu frem og fortæller, hvordan anholdelsen af hans søn foregik. Om hvordan han kom på sporet af ham og samarbejdede med politiet. Og om den snak, han nåede at have med sin søn, inden politiet tog ham med.

B.T. kender farens fulde identitet, men bringer kun hans fornavn af hensyn til identifikation af den 20-årige, der foreløbig alene er sigtet i sagen.

Sønnen blev efterlyst fredag aften, og der blev sat helikopter i luften for at lede efter ham, men det lykkes ikke politiet at finde ham.

Søndag eftermiddag dukkede en ung mand op og ville tale med Tarek. Den unge mand sagde, at hans søn ville overgive sig. Sønnen turde ikke ringe til faren, fordi han var bange for, at politiet kunne spore ham, så den unge mand blev budbringeren mellem de to.

Faren aftalte med den unge mand, at han skulle komme hver time og give beskeder frem og tilbage mellem ham og hans søn. Og så ringede Tarek til politiet.

»Jeg ringede til en betjent og sagde, at jeg vidste, hvor han var, og at han gerne ville overgive sig, men at han er bange for, at han vil blive banket,« fortæller Tarek.

Han bad den unge mand fortælle hans søn, at politiet ikke ville gøre ham noget, og at han skulle lægge sig ned og lade sig anholde i fred og ro, når politiet ankom.

Den unge mand vendte tilbage og fortalte, hvilken adresse de skulle køre til.

Han græd og fortalte, hvad der var sket. Jeg græd også. Han sagde, at det ikke var med vilje Tarek, far til mistænkt

Sent søndag aften kom en patruljevogn trillende og hentede Tarek, så han kunne køre med hen og anholde sin søn.

De kørte til et boligbyggeri i Brabrand. Den efterlyste kom gående roligt ud, bukkede sig lidt og blev lagt i håndjern. Ifølge Østjyllands Politi blev han anholdt »uden større dramatik« klokken 23.43.

Faren fik lov til at give sin søn et kram og tale med ham kort.

»Han græd og fortalte, hvad der var sket. Jeg græd også. Han sagde, at det ikke var med vilje. Han vidste ikke, hvad der foregik. Han sagde hele tiden, at det ikke var med vilje,« siger Tarek.

Ifølge politiet var den mistænkte i forvejen på flugt fra politiet, da han påkørte politibetjenten fredag aften. I forbindelse med eftersættelsen af ham stod betjenten klar til at lægge stop sticks ud på vejen for at stoppe ham, da han blev ramt.

Den mistænkte fortalte sin far, at der pludselig var dukket nogen op, da han kom kørende.

»Han siger, at han fik noget i hovedet, mens han kørte bil. Han vidste ikke, hvad der var sket. Han vidste ikke, at han havde kørt nogen ned,« siger Tarek.

Hvordan kan han undgå at lægge mærke til, at han har påkørt en person?

»Hvis man får noget i hovedet. Han fik bare et eller andet i hovedet. Han tror, at det var et sømbælte,« siger Tarek.

Hvorfor flygtede han så fra stedet?

»Han blev chokeret. Han er et menneske. En knægt på 20 år. Han var i chok,« siger Tarek.

Ifølge Tarek var det først senere, at hans søn fandt ud af, hvad der var sket. Episoden var beskrevet i flere medier, og han var efterlyst med navn og billede, men han forblev i skjul. Ifølge faren fordi han var bange for, hvad der ville ske, hvis han meldte sig.

»Nogen havde fortalt ham, at han ville blive banket sønder og sammen, fordi det var en betjent. Det er selvfølgelig ikke okay, men han var nervøs og så bange og vidste ikke, hvad han skulle gøre,« siger Tarek.

Jeg er meget ked af det, der er sket med politibetjenten. Det er forfærdeligt Tarek, far til mistænkt

Faren mener, at han har opdraget sin søn fint, og at han en »god« dreng, der har gået i gymnasiet, og som havde planer om at, at han skulle videre og arbejde.

»Han er en sød dreng. Han er ikke, som de beskriver ham. Det gør ondt i hjertet, at de beskriver ham på den måde,« siger Tarek.

De seneste dage har der floreret en video, hvor den mistænkte i januar udtalte, at han er »kendt som vanvidsbilist«, og at han »kører over for rødt hele tiden«. Faren kan godt se, at videoen påvirker de seneste dages skriverier om hans søn.

»Men han pralede bare,« siger Tarek.

Ifølge faren er hans søn tidligere dømt i en sag om påvirkning af et vidne, men han har aldrig haft noget at gøre med narko, vold eller våben, forklarer han.

»Jeg er meget ked af det, der er sket med politibetjenten. Det er forfærdeligt. Også for min søn – at han har kørt en ned. Han har det ad helvedes til, siger han.

Den mistænkte er varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men politiet har ingen kommentarer til anholdelsen.