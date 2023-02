Lyt til artiklen

Uvisheden er det værste.

For en måned siden forsvandt hans søn sporløst. Ingen har set ham, siden han sent om aftenen blev spottet med en sort sportstaske i Varde midtby. Preben Ehmsen står nu i det, han beskriver som enhver forælders mareridt.

»Vi er voldsomt påvirkede af det her. Vi har stadig et lille håb, men det begynder selvfølgelig at svinde ind for hver dag, der går,« fortæller han til B.T.

»Hver morgen vågner jeg og tænker: 'Er det i dag, han bliver fundet?' Tankerne kører meget om natten – der er ikke megen hvile at få,« slår han fast.

Politiet søger fortsat efter den 26-årige Mads Ehmsen, og torsdag har man tilkaldt hjemmeværnet til at finkæmme Varde og omegn. Desuden har man delt to overvågningsbilleder, som er fanget af den 26-årige timer inden hans forsvinden.

Over for B.T. bekræfter viceinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi Kent Brynielsen, at billederne er taget i en butik. Han vil dog ikke udtale sig om, hvorvidt den 26-årige købte noget derinde.

»Efterforskningen er stadig massiv, og vi følger hvert et spor. Men eftersom vi ikke har fundet Mads, har vi ikke fundet det afgørende spor endnu,« fortæller Kent Brynielsen til B.T.

Vicepolitiinspektøren fortæller, at politiet arbejder ad to spor. Der er den humanitære eftersøgning, hvor hjemmeværnet nu hjælper til, »og så kører der en efterforskning ved siden af, som jeg ikke kan gå i dybden med«, forklarer han.

Baggrunden for den 26-åriges forsvinden er fortsat uafklaret. Hans forældre har tidligere forklaret over for B.T., at de frygter, at der kan være sket ham noget kriminelt, da han – med farens ord – har en omgangskreds, der godt kan »udfordre de normale grænser« i samfundet.

Tidligere har I ikke villet udelukke, at der kan være sket en forbrydelse. Hvordan ser det ud i dag?

»Vi kan stadig ikke udelukke det,« lyder det fra Kent Brynielsen, der understreger, at det vigtigste lige nu er at få fundet den 26-årige.

»Vi har en god kontakt til de pårørende, og vi er glade for kontakten, så vi sammen kan gøre det på en ordentlig måde.«

