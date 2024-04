Hele natten har Kim Thaysen ledt efter sin forsvundne datter – og de fortsætter på ny i løbet af et par timer.

Samtidig beder han og familien til, at så mange som muligt vil hjælpe i eftersøgningen.

Det fortæller han mandag morgen til B.T.

»Det er simpelthen frygteligt. Det er uvirkeligt og et kæmpe mareridt,« siger han om situationen.

Cecilie er ikke set siden søndag, hvor hun forlod sit hjem i Videbæk i nedtrykt tilstand.

Efterfølgende er hun klokken 10.20 kørt med busrute 124 fra Videbæk mod Silkeborg. Omkring klokken 12 søndag er hun stået af bussen nær Lunden, som er et naturområde ved Silkeborg.

Det er også i dette skovområde, at familien har ledt hele natten.

»Vi havde en masse ude, som har ledt fra klokken 19 til 02 i nat. Vi er så selv gået videre for at se, om vi kunne finde hende.«

Familien er i løbende kontakt med politiet, som også vil lede med hunde i løbet af i dag.

Klokken 14 fortsætter familien selv igen med at lede.

Kim Thaysen fortæller, at hans datter er psykisk syg og tidligere har forsøgt at tage sit eget liv.

»Vi har virkelig brug for folk til at lede. Løbende sender vi hold ud, og hvis man har tid og mulighed, håber vi, at folk vil møde op,« siger Kim Thaysen.

Har man lyst til at hjælpe med at lede, kan man som borger møde op på Højbovej 29A i Silkeborg, hvor der er samlingspunkt.

Også Missing People bistår eftersøgningen af den unge kvinde.

Vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even oplyste mandag morgen til Ritzau, at intet peger på, at der skal være sket en forbrydelse i sagen.

Hvis man ved noget i sagen, opfordrer politiet til, at man tager kontakt på telefon 114.

Cecilie bliver beskrevet som 165 til 170 centimeter høj.

Hun er iført en grå cardigan, en hvid top, lyse jeans og mange smykker, lyder signalementet af hende.