Østre Landsret kommer ikke til at vurdere makaber sag, hvor 21-årig blev tvunget til at partere rocker.

Glostrup. Den 34-årige Darko Petric har valgt at acceptere den straf på 16 års fængsel, som drabet på rockeren Kevin Joel Andersen udløste tidligere på måneden.

Det sker af hensyn til familien, oplyser forsvarer Jesper Storm Thygesen. Den dømte er gift og far til fire børn.

- Han var sådan set klar til at anke den, men på grund af sin familie stopper han den nu. Det er en beslutning, de har taget i fællesskab, siger advokaten.

Det var efter alt at dømme en strid om penge, der lå bag en serie af ugerninger i en lejlighed i Ballerup i fjor.

I lejligheden blev Satudarah-rockeren Kevin Joel Andersen 29. august 2016 stukket og snittet 46 gange med en kniv.

De tekniske undersøgelser fra gerningsstedet vidner om et makabert scenarie med blod overalt.

Darko Petric, som førte kniven mod sin ven - sådan har han selv beskrevet deres forhold - fortsætte efter drabet volden mod en 21-årig mand, som også var i lejligheden.

Den 21-årige blev i fem dage holdt fanget i lejligheden. Spærret inde på toilettet. Tøjet blev han beordret til at smide. Han blev også tvunget til at partere liget.

Darko Petric snittede blandt andet den 21-årige i mundvigene og hen over halsen for at få ham til at makke ret. Den unge mand blev også stukket flere gange.

Først efter fem dage blev han kørt til Farum Station, hvor han blev sluppet fri.

- Vi er enige om, at der ikke er formildende omstændigheder i denne sag, lød det fra retsformand Anne Ersbøll i forbindelse med domsafsigelsen i Retten i Glostrup 14. december.

De tre dommere og seks nævninger valgte med dommen på 16 års fængsel at følge kravet fra specialanklager Morten Frederiksen. Han lagde i sine afsluttende bemærkninger stor vægt på, hvordan den 21-årige må have oplevet forløbet.

- Vi kan slet ikke forestille os - og heldigvis for det - hvordan han har oplevet det, lød det fra specialanklageren.

Darko Petric har under sagen påstået, at han handlede i nødværge. Han og Kevin kom i et knivslagsmål i lejligheden, og under tumult fik Kevin et dræbende stik. De mange øvrige stik var tildelt efterfølgende i panik.

Men den udlægning blev forkastet af retten. Retsmedicinske undersøgelser tyder nemlig på, at Kevin Joel Andersen værgede for sig.

Desuden var det stik, som ifølge Darko Petric var det dræbende, umiddelbart kun egnet til at få offeret til at falde til jorden og lamme hans ben. Først efter lang tiden uden behandling ville det være dødeligt.

Meget tyder desuden på, at Kevin Joel Andersen fik netop det stik, mens han lå ned. Darko Petric havde hævdet, at det skete, mens de stod op.

/ritzau/