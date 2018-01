GENOPLEV RETSMØDET I LIVE-BLOGGEN I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Om drabsmanden fik to eller 10 år havde været det samme, siger Jeff Bell, fader til dræbte Leah Bell.

Da en 25-årig mand i maj sidste år påsejlede en båd i Københavns havn på en vandscooter og dræbte to amerikanske kvinder, mistede Jeff Bell sin datter.

I dag blev manden idømt to års ubetinget fængsel i Københavns byret. Men den straf har ingen betydning for Jeff Bell.

»Om det var 10 års fængsel eller ingen straf overhovedet er lige meget. Vi har ikke vores datter længere,« siger han til DR P4 København.

Det var her ved Langebro i Københavns Havn, at dødsulykken fandt sted lørdag aften omkring kl. 19.43. To yngre kvinder fra USA mistede livet, og flere andre passagerer i den ramte båd blev lettere kvæstet, da deres lejede båd blev påsejlet af en eller flere vandscootere. Foto: Uffe Weng Det var her ved Langebro i Københavns Havn, at dødsulykken fandt sted lørdag aften omkring kl. 19.43. To yngre kvinder fra USA mistede livet, og flere andre passagerer i den ramte båd blev lettere kvæstet, da deres lejede båd blev påsejlet af en eller flere vandscootere. Foto: Uffe Weng

Hverken moderen eller faderen til den dræbte Leah Bell var taget til Danmark fra hjemmet i Louisiana for at følge sagen.

»Vi vidste faktisk ikke, at han ville få sin straf i dag,« siger Jeff Bell til DR P4 København, og fortsætter:

»Vi har ikke fået særligt meget information om sagen. Vi har nogle venner i København som har fulgt sagen lidt, og har givet os informationer ind i mellem,« siger han til DR P4 København.

For hverken dommen eller retssagen har nemlig kunne ændre noget for forældrene, siger Jeff Bell.

»Vores liv ændrede sig d. 6. maj (dagen for drabene, red.), og vi har forsøgt at komme videre og bearbejdet det siden, og det kommer vi stadig til,« siger han til DR P4 København.

Leah Bell var på udvekslingsophold i København og havde været det siden april sidste år.

Selvom drabet skete, mens deres datter var væk fra hjemmet i Louisiana, fortryder faderen ikke, at de sendte hende afsted til Danmark:

»Nej. Der er risici i livet lige meget, hvor du tager hen,« sagde han tilbage i maj, da forældreparret besøgte det sted hvor de mistede deres datter til DR P4 København.

Her ses nogle af de tiltaltes vandscootere efter ulykken. Foto: Mathias Øgendal Her ses nogle af de tiltaltes vandscootere efter ulykken. Foto: Mathias Øgendal

