Tirsdag blev en 15-årig dreng anholdt og sigtet for at have voldtaget en 10-årig dreng sammen med en 17-årig. Onsdag blev han varetægtsfængslet i tre uger i surrogat på en sikret ungdomsinstitution.

»Det er rystende.«

Ordene kommer fra faderen til den 15-årige dreng, der onsdag blev varetægtsfængslet i tre uger for at have voldtaget en ti-årig dreng i forening med en 17-årig dreng, som allerede er varetægtsfængslet i sagen.

»Han bor på et opholdssted og har været på ferie hos mig siden fredag og skulle være her i 14 dage. Lidt i fem i går tirsdag bankede det pludselig på døren. Da jeg åbnede, stod der to politibetjente og sagde, at de gerne ville tale med min søn,« fortæller faren, inden han tilføjer:

»Det fik de lov til, og kort efter kunne de oplyse, at han var anholdt og sigtet for at have voldtaget en 10-årig dreng. Det er hårdt at se sin søn blive tvunget ind i en politibil. Han var jo selv bundulykkelig og skrækslagen.«

I forbindelse med anholdelsen af den 17-årige dreng i sidste uge, havde sønnen ellers fortalt sin far sin version af, hvad der skete den pågældende aften.

»Jeg spurgte mere ind til det, og børn kan jo være svære at læse, men det er jo idiotisk og forfærdeligt at gøre sådan noget mod den stakkels 10-årige dreng,« fortæller faderen og understreger samtidig, at han har ondt af den 10-årige dreng.

Den 17-årige dreng, der også er sigtet i sagen, blev ved et grundlovsforhør i sidste uge varetægtsfængslet i fire uger. Begge har nægtet sig skyldige, mens den 15-årige desuden har kæret varetægtsfængslingen.

»Jeg har det ikke godt med, at han er varetægtsfængslet. Nu vil jeg gøre alt for at komme i kontakt med ham,« fortæller faderen og tilføjer, at han først fik oplysninger om sønnens grundlovsforhør kort før, det startede. Derfor havde han ikke mulighed for at være til stede.