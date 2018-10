Onsdag blev en 41-årig kvinde idømt to års ubetinget fængsel for at efterlade to børn i hjælpeløs tilstand. Faderen til 14-årige Marcus, som mistede livet i 'dødslejligheden' på Østerbro, måtte grådkvalt forlade retten umiddelbart efter, dommen var blevet afsagt.

»Jeg synes, at det er fuldstændig latterligt. Hun skulle have haft ti års fængsel. Jeg har mistet min søn - han var en god dreng, selvom om han af og til lavede drengestreger,« sagde faderen til B.T.s journalist, som onsdag var til stede i retten.

Under domsafsigelsen sad den 41-årige kvinde med hænderne knyttet foran ansigtet, da retsformanden onsdag idømte hende til to års fængsel.

Københavns Byret har dermed fundet det bevist, at kvinden nægtede, at der måtte tilkaldes politi eller ambulance til hendes lejlighed på Østerbro i København, hvor hendes 14-årige datter, som i dag er svært hjerneskadet, i marts fik vejrtrækningsproblemer og pigens kæreste døde.

Du kan læse hele historien om Marcus' sidste timer her.

De to 14-årige festede en lørdag aften i marts i den 41-årige kvindes lejlighed på Østerbro. Hen ad aftenen blev de begge trætte og blev senere fundet livløse i lejligheden med receptpligtigmedicin i blodet. Den 14-årige pige, som er den 41-årige kvindes datter, er i dag svært hjerneskadet, mens pigens kæreste - 14-årige Marcus - natten til den 11. marts døde af indre blødninger på grund af en rift i milten.

Du kan læse live-bloggen fra onsdagens retssag, hvor dommen blev afsagt, nederst i artiklen.