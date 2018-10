En få måneder gammel baby blev rusket så hårdt af sin far, at han fik blødninger i hjernen.

En 26-årige mand blev fredag ifølge JydskeVestkysten kendt skyldig i at have rusket sin lidt over to måneder gamle baby i en sådan grad, at drengen fik blødninger flere steder i hjernen.

Ifølge mediet var det ved Retten i Sønderborg, at et nævneting slog fast, at manden var skyldig i ekstrem grov vold under særligt skærpende omstændigheder. De seks nævninge og tre juridiske dommere var ifølge JydskeVestkysten enige.

Ruskevolden fandt sted to gange, den 1. og 3. april, i familiens hjem i byen Als. Begge gange var manden alene med drengen og hans tvillingebror.

»Det er ikke sikkert, du er enig i det, men det kan vi ikke gøre noget ved nu,« sagde retsformand Niels Deichmann til manden fredag og henviste ifølge JydskeVestkysten til, at procedure og strafudmåling fortsætter den 25. oktober.

Retten afventer i øjeblikket en personundersøgelse, der skal afgøre, om manden er egnet til fængselsstraf. Hvis det er tilfældet, så vil manden blive idømt mindst fire års fængsel.

Drengen har det efter omstændighederne godt i dag, men det ifølge JydskeVestkysten kan ikke afvises, at han får varige men, ligesom det heller ikke kan afvises, at drengen var i livsfare som følge af ruskevolden.

Faderen nægtede sig skyldig i volden mod sin søn.