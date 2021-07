Natten til søndag udspillede der sig det, de fleste familier nok vil beskrive som et af deres største mareridt.

»Allerede på vej til huset kunne vi se ildskæret, og da vi ankom, stod der flammer op fra taget,« fortæller indsatsleder hos Trekant Brand, Christina Fischer.

Ude foran huset i Hørup ved Jelling nær Vejle stod en familie bestående af mor, far og et barn. De havde samme dag sendt deres to ældste på sommerferie.

»De var meget chokerede, men overlevede heldigvis,« siger indsatslederen.

Det kunne nemlig være endt helt anderledes.

Moren i familien havde sent lørdag aften kunne lugte røg. Hun troede, det sivede ind ad vinduerne fra en nærliggende afbrænding af affald eller lignende, så hun stod op og lukkede vinduerne.

Lidt senere vågnede hendes mand. Han kunne høre nogle lyde og vækkede hende.

»Hun skulle alligevel på toilettet, så hun gik over og åbnede døren til gangen. Da hun åbnede den væltede røgen frem,« fortæller Christina Fischer.

Kvindens mand og faren til det barn, der lå og sov i værelset ved siden af hende, skyndte sig ind på børneværelset og fik båret deres barn ind til hende i soveværelset.

Dernæst sprang han ud fra et vindue på første sal – der var cirka fire meter fra vinduet til jorden – han hentede så en stige og kravlede så op for at redde sin familie ud. Da de var i sikkerhed løb han igen ind i huset for at redde familiens hund ud fra stueetagen.

Alle fire sad og blev tilset, da indsatsleder Christina Fischer ankom med resten af beredskabets redningsfolk. Ingen af dem havde pådraget sig alvorlige skader.

Det kan man dog ikke sige om huset.

»Jeg kan godt tvivle på, at huset står til at redde,« siger Christina Fischer.

Hun fortæller også, at man endnu ikke har fundet ud af, hvad årsagen til branden er.