Flere brutale overfald på en tankstation i Birkerød får nu en familiefar til at ønske, at han hurtigst muligt kan flytte fra den lejlighed, som han og familien rykkede ind i for bare to måneder siden.

»Der har aldrig været så meget politi i Birkerød, og alligevel har borgerne aldrig før følt sig så utrygge.«

Sådan lyder reaktionen fra 30-årige Tim Nøraa, der er nabo til den tankstation i Birkerød, hvor to 19-årige lørdag aften blev overfaldet med en økse af en formodentlig 29-årig mand omkring klokken 21.30.

Tim Nøraa er far til to og er lige nu på barsel med familiens yngste medlem, der er blot otte måneder gammel. Han fortæller, at stemningen lokalt nu er meget trykket.

»Man mærker det ved, at tiden går lidt langsommere. Og de steder, man normalt ville gå, er afspærret. Det fylder meget. Folk samles og snakker med naboer, man ikke plejer at tale med,« siger han og fortæller, at han selv var forbi tanken lørdag aften bare en halv time før, det vanvittige overfald fandt sted.

Økse-angrebet, der ifølge politiet lader til at være sket helt umotiveret, kommer efter, at der sidste år fandt et knivstikkeri sted på samme tankstation.



Her blev en 19-årig mand ifølge sn.dk overfaldet af en gruppe personer og tildelt både slag og spark i ansigtet, inden han blev stukket flere gange i benene med en kniv.

Den episode husker Tim Nøraa kun alt for godt, og han er nu ked af, at hans nabolag lader til at være plaget af tilbagevendende vold.

Tim Nøraa har boet to år i Birkerød, heraf de seneste to måneder i deres nuværende lejlighed. Men den dramatiske hændelse på Circle K-tankstation i går har fået bægeret til at flyde over.

»Vi flyttede til Birkerød fra Amager for at bo i et tryggere miljø. Det har vi ikke helt fået,« siger han og fortæller, at han nu gerne vil væk derfra, så snart midlerne er til det.

»Det her spiller rigtig meget ind. Vi har to små børn, og vi vil helt sikkert agere på det her, for vi skal ud og finde vores eget. Helst inden for et års tid.«

Politiet i Nordsjælland jagter fortsat den 29-årige mand, som mistænkes at stå bag økseoverfaldet.

Den formodede gerningsmand beskrives som værende 29 år med mellemøstligt udseende, mørkt hår og mørkt, kortklippet fuldskæg. Han er 176 centimeter høj og formentlig iklædt mørk jakke og mørke bukser.