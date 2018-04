Ifølge politiet dræbte en far sine to børn og tog derefter livet af sig selv i byen Stenstrup på Sydfyn.

Odense. En far og hans to børn blev tirsdag fundet døde i et hus på Nørregårdsvej lidt uden for byen Stenstrup på Sydfyn.

Det oplyser Fyns Politi.

Der er tale om en pige på seks år og en dreng på otte år samt børnenes far på 47 år.

Det er politiets opfattelse, at børnene blev dræbt af deres far, der derefter tog livet af sig selv. Motivet skal formentlig findes i familiemæssige uoverensstemmelser, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Både børnene og faren havde bopæl på adressen.

De pårørende er underrettet.

Der vil i løbet af onsdag blive foretaget tekniske undersøgelser og afhøringer, oplyser politiet.

Politiet blev alarmeret og skaffede sig adgang til stedet, fordi en pårørende var bekymret for børnene.

Ifølge en af naboerne på vejen har der været spærret siden klokken 17.30 tirsdag eftermiddag.

- Der var spærret i går aftes klokken 17.30 og i hvert fald indtil klokken 21. Politiet ville ikke udtale sig om, hvad der skete, siger en unavngiven nabo til BT.

/ritzau/