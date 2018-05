Hovedstadens Beredskab har sendt 10 køretøjer til en brand, der har bredt sig til taget af beboelsesejendom.

København. Hovedstadens Beredskab kæmper onsdag aften for at få kontrol over en brand på Nyvej på Frederiksberg.

Alarmen om branden kom klokken 17.51, og Hovedstadens Beredskab fortalte tidligere på aftenen, at man havde sendt 10 køretøjer afsted for at bekæmpe den.

Branden er opstået i en lejlighed på fjerde sal og har herfra bredt sig til loftet og taget.

- Fire personer er kommet lettere til skade og er blevet kørt på sygehuset. De har det efter omstændighederne godt, siger vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

De tilskadekomne er en mand og hans tre sønner, der bor i den lejlighed, hvor branden brød ud.

Årsagen til branden kendes ikke.

- Faren har fortalt, at den er opstået i et værelse i lejligheden, men han ved ikke, hvordan det er sket, siger vagtchefen.

/ritzau/