En mørklagt sag om våbenbesiddelse og røveri indledes nu ved Retten på Bornholm. Denne gang for åbne døre.

Sagen begyndte 10. oktober sidste år, da politiet blev bekendt med fundet af et skydevåben på Galløkken syd for Rønne.

Det farlige fund førte kort efter til en stribe anholdelser af i alt ni mænd i alderen 16 til 44 år, der alle har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af oktober.

Torsdag starter sagen for de tre af dem – en far, en søn og en bekendt. De er hver især tiltalt for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Faren erkender dele af ugerningen, mens sønnens forsvarer ikke har nogle kommentarer til, hvordan han forholder sig til tiltalen. Den tredje tiltalte nægter sig skyldig.

Faren og sønnen har ifølge politiet været i besiddelse af, transporteret og overdraget en pistolkasse med en halvautomatisk pistol, to tilhørende magasiner og rensegrej til den tredje tiltalte i sagens bopæl 5. oktober sidste år.

Angiveligt, fordi de tre på forhånd havde lavet en aftale om, at den tredje tiltalte skulle købe våbnet.

Men handlen blev afbrudt.

På adressen, hvor våbenhandlen angiveligt skulle finde sted, blev der ifølge politiet nemlig begået et røveri af de resterende seks tiltalte i sagen – og her blev indholdet af pistolkassen stjålet. Det er endnu uvist, hvordan røveriet udspillede sig.

Sagen torsdag er den første ud af i alt tre separate sager under det samlede forløb, hvor far, søn og den tredje mand altså er tiltalt for besiddelse af skydevåben, mens de resterende seks er tiltalt for røveri. To af de seks er også tiltalt for besiddelse af skydevåben.

