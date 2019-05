En far og søn kom kørende på motorcykel, da de bliver ramt af en personbil i et kryds i Aalborg.

En far og hans søn er kvæstet, efter at de mandag morgen var involveret i en trafikulykke i Aalborg.

Den 45-årige mand kom kørende med sin 15-årige søn bag på motorcyklen, da der sker et sammenstød med en bil i krydset ved Ny Vibevej og Digtervejen.

Det bekræfter vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

- Da de bliver påkørt af bilen, vælter motorcyklen, og i hvert fald manden kommer alvorligt til skade med brud flere steder, siger han.

Manden er hårdt kvæstet med flere alvorlige brud i ansigtet, men han meldes uden for livsfare. Sønnen er sluppet mere nådigt fra ulykken, hvor han har fået en flænge i det ene ben.

Den 36-årige kvindelige bilist fik ingen skader i sammenstødet, der skete kort før klokken 09.00 mandag.

Det har endnu ikke været muligt for politiet at afhøre far og søn, da de modtager behandling på hospitalet.

- Vi har optaget en rapport og afhørt dem, vi kunne afhøre. En bilinspektør har undersøgt stedet og køretøjerne, siger Jess Falberg.

- Det tyder på, at nogen har overset en vigepligt. Nu undersøger vi sagen nærmere, og så ser vi, om nogen skal sigtes i sagen, siger han.

/ritzau/