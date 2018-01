Lørdag aften blev en far og en søn fra Frederikshavn kørt ned på åben gade.

Det skriver TV 2 Nord.

»Sønnen går forrest, og et par meter bag ham går hans far. I krydset kommer der pludselig en sort BMW, som påkører den 35-årige søn, der bliver kastet op på kølerhjelmen, fortæller Carsten Kjær fra lokalpolitiet i Frederikshavn til TV 2 Nord.

Den 35-årige mand lå på bilens kølerhjem i godt 20 meter, indtil bilen bremser. Efterfølgende bakker bilen tilbage og kører i den forbindelsen faderen ned. Han havde efter eget udsagn banket på bilens forrude kort forinden, da hans søn lå på bilens kølerhjelm.

Umiddelbart efter lykkedes det politiet i Frederikshavn at finde den sirte BMW. I den sad to personer på henholdsvis 19 og 21 år, som ligeledes er fra Frederikshavn. De to blev anholdt og erkendte, at de havde påkørt de to mænd, og de er nu sigtet for grov vold.

Ifølge TV 2 Nord slap den 35-årige mand med få skrammer, mens faderen slog hovedet og flækkede et øjenbryn.