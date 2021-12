Far og søn er kendt skyldige i drab på 44-årig afghansk kvinde.

Retten i Randers har kendt begge skyldige i dræbe den 44-årige mor.

Den 44-årige afghanske kvinde blev fundet død den 17 september. Kvindens søn ringede selv til alarmcentralen og fortalte, at kvinden var død.

»Jeg har slået min mor ihjel,« lød det i opkaldet til alarmcentralen, som også er blevet afspillet i retten.

Sønnen blev anholdt umiddelbart efter samme dag. Da politiet ankom til lejligheden fandt man her den 44-årige kvinde i lejligheden i Randers.

Den 44-årige kvinde var blevet dræbt af knivstik i hovedet, halsen og på kroppen. Kvinden havde i alt 19 læsioner efter knivstik.

Sønnen og hans 60-årige far blev herefter tiltalt for at skulle stå bag drabet på den 44-årige afghanske kvinde.

Anklageren mente her, at far og søn i forening skulle have planlagt, hvad anklagemyndigheden har betegnet som et æresdrab på kvinden.

Faren har gennem retssagen nægtet sig skyldig i alle forhold. Sønnen har erkendt, at han slog sin mor ihjel, men forklarer, at det skete i nødværge.

Det seneste registrerede æresdrab i Danmark skete i 2005.

Opdateres …