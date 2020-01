Velvidende, at de var stjålet, modtog en 43-årig far og hans 21-årige søn i december sidste år cigaretter til en værdi af 920.000 kroner.

Planen var, at de ville sælge dem videre i farens kiosk, men så langt nåede de aldrig.

Og nu er de begge blevet dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Det skete tirsdag ved Retten i Aarhus, hvor sønnen modtog dommen på stedet, mens hans far valgte at udbede sig betænkningstid.

Mens den 43-årige mand blev idømt et års fængsel, blev den 21-årige søn idømt en straf på otte måneders fængsel.

Når sønnen blev idømt en mildere straf end sin far, skyldes det, at det i retten blev vurderet, at han havde spillet en mindre fremtrædende rolle i planlægningen af overdragelsen af cigaretterne.

Begge de dømte fik gjort en del af deres straf betinget.

Anklager Peter Mathiasen udtaler i forbindelse med dommen, at han er tilfreds med sagens udfald:

»Mændene blev taget på fersk gerning, og politiet fandt både store kontantbeløb og en varebil fyldt med cigaretter under anholdelsen, så beviserne var klare, og begge erkendte forholdet,« siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Jeg er tilfreds med dommen, og at de dømte fik konfiskeret 400.000 kr., som de skulle have brugt som betaling for cigaretterne.«

De omtalte cigaretter stammer fra et indbrud, der blev begået 1. december sidste år i Brabrand ved Aarhus.

Allerede fire dage senere anholdt politiet de to nu dømte samt tre mænd, der mistænkes for at have stået bag indbruddet.

De sidder i skrivende stund varetægtsfængslet i sagen, hvor de er sigtet for selve indbruddet og tyveriet af cigaretterne. Politiets efterforskning pågår.