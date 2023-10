En far og datter var på vej ind i Føtex, da de pludselig blev ramt af en ætsende væske.

Politiet fastslår, at der er tale om en 15-årig dreng, som har hældt afløbsrens ned over fortovet ud for Føtex i Prinsessegade i Fredericia.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Den ætsende væske ramte faren og datteren, som nu har fået store forbrændinger.

»De pådrog sig 1. og 2. grads forbrændinger, da de blev ramt. Det er en sag, vi ser på med meget stor alvor. Det er langt, langt ud over drengestreger,« siger vicepolitiinspektør Mikkel Ross, Patruljecenter Syd.

Der er tale om en 47-årig far og hans datter på 17 år. Begge blev behandlet for deres forbrændinger på skadestuen.

Politiet har sikret sig video af den 15-årige og hans to kammerater, som var involveret i episoden. De leder nu efter de pågældende drenge.

Hændelsen skete torsdag aften kl. 19.30.

Føtex tjekker selv om nogle har købt afløbsrens i den tidsperiode.