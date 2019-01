En far og en datter er hver blevet idømt en bøde på 300.000 kroner for at have aftalt priser i nedrivningsbranchen ved at udveksle tilbud med en konkurrent i branchen. Det har Retten i Hillerød afgjort fredag.

Dermed er det endnu en gang ikke lykkedes anklagemyndigheden at få idømt personer fængselsstraf for mulig karteldannelse.

Ritzau