Der ventede politiet et ganske overraskende fund, da de i november 2021 fik et tip om en adresse i østjyske Norddjurs.

I huset, hvor en mor og hendes søn boede, fandt man nemlig masser af narkotika i form af 800 gram kokain og 400 gram amfetamin.

Moren og sønnen blev anholdt, men der gik ikke længe, før faderen – der ikke boede på adressen – meldte sig selv.

Han påstod over for politiet, at narkoen rent faktisk var hans, og at moren og sønnen var uskyldige.

Derfor efterforskede politiet også faderen, og gennem en lang række sms'er på de anholdtes mobiltelefoner kunne man konstatere, at de alle tre var implicerede.

Faktisk var det primært mor og søn, der havde skrevet sammen om stofferne, men den 45-årige far var også med til at sælge amfetaminen videre.

Derfor blev de alle tre dømt torsdag formiddag ved Retten i Randers.

Mor og søn blev begge idømt fem års fængsel, men faren blev idømt to og et halvt års fængsel.

»Den 43-årige kvinde var ustraffet og ikke kendt af politiet, men som dommen viser, så er salg af hård narko en kriminalitetsform, der som udgangspunkt giver en lang fængselsstraf uanset ens fortid,« forklarer anklager Rosa Pape.

Både moren og faren nægtede sig skyldige, mens deres 25-årige søn blot modtog dommen.