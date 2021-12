En voldsom sag om mishandling, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse mod to mindreårig børn, blev torsdag afgjort ved Retten i Aarhus.

Børnenes far blev idømt seks måneders fængsel for igennem en længere periode fra 2017 at have udsat sine to børn for et sandt mareridt af vold, ulovlig tvang og krænkende adfærd – blandt andet ved at tungekysse datteren og ved at tvinge børnene til at udøve vold mod hinanden.

Han nægtede sig skyldig.

Han blev anmeldt til politiet den 14. april i år af hans ekskone, efter en episoden, hvor deres fælles søn, der på daværende tidspunkt blot var seks år, kom hjem til hende med blå og gule mærker på begge sider af ansigtet, efter at have været ved ham over påsken.

Først lød det fra børnene, at det var et cykelstyrt, som faren også forklarede i Retten, men da moren spurgte sønnen nærmere ind til, hvad der var sket, kom han med en helt anden forklaring på mærkerne og bulerne.

Drengen fortalte, at faren havde slået ham 10 gange i ansigtet, men han havde sagt til både ham og hans storesøster, at de ikke måtte sige det til moren.

Og hurtigt viste det sig, at det ikke var det eneste.

Børnene kunne nemlig også berette om, at han skulle have revet pigen i håret og brugt et sammenrullet håndklæde til at slå hende på resten af kroppen, mens han også skulle have slået drengen på kroppen og revet ham i håret.

Alt sammen over en længere periode frem til 6. april i år på familiens bopæl i Aarhus.

Hun meldte derfor faren til politiet for vold mod børnene efter at have været forbi lægen og sin advokat.

Det forekom hende nemlig ikke usandsynligt, at hendes eksmand skulle have mishandlet børnene. Igennem deres ægteskab oplevede hun nemlig selv, hvordan han ofte kunne opføre sig voldeligt.

»Han var en tikkende bombe, der kunne eksplodere når som helst,« lød det fra hende i Retten, mens hun tegnede et billede af en meget manipulerende far og eksmand, som igennem årene ikke kun har udsat børnene for fysisk og psykisk vold, men også hende selv.

»Han var voldsom mange, mange gange, og han har også været voldsom over for mig mange gange,« lød det fra hende.

De voldelig forhold var dog ikke de eneste, som faren var tiltalt for, og som han også torsdag blev dømt for.

Efter anmeldelsen den 14. april kunne den dengang 10 årige pige nemlig også fortælle sin mor, at faren udover volden også flere gange havde tungekysset hende, mens han gned sin krop mod hendes.

Og det var altså alle disse forhold, som dommeren og én ud af to domsmænd torsdag var enige i, at faren fra Aarhus er skyldig i. Derfor blev han idømt seks måneders fængsel.

En straf, som både dommeren og specialanklager Toni Lie Schorpen dog gerne ville have set var blevet højere.

»Jeg tænker, at det måske er lidt i underkanten, som dommeren også selv bemærkede, men det var jo så det, som de blev enige om, som han siger,« siger Toni Lie Schorpen til B.T. Aarhus ovenpå domsafsigelsen.

I sin procedure argumenterede hun for, at faren skulle have mellem otte måneder og et års fængsel med henvisning til, at sagen udover vold også omhandler mishandling og ulovlig tvang, idet børnene blev tvunget til at udøve vold mod hinanden. Hun kan derfor ikke afvise, at sagen vil blive anket.

Faren forklarede tirsdag, at han mener, at hans ekskone har manipuleret børnene til at komme med anklagerne, for at hun kan få den fulde forældremyndighed.

Sideløbende med denne sag har de nemlig også en anden sag kørende, hvor han har lagt sag an mod hende for at få mere samvær med børnene.

Men den forklaring købte domsmandsretten ikke.

Faren tog sig betænkningstid i forhold til at anke dommen til Landsretten.