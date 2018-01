En 40-årig mand fra Horsens er tiltalt for at have truet flere sagsbehandlere og pædagoger på det opholdssted, hvor hans børn er anbragt.

Blandt andet skal den 40-årig mand have truet sagsbehandlerne og pædagogerne på opholdsstedet i Hedensted Kommune med, at han ville dræbe dem, fordi han følte, de havde ødelagt hans familie.

Det skriver Horsens Folkeblad.

»Dø! Du skal dø. Jeg jager dig til månen,« og:

»Jeg vil flå dig som en fisk,« skal den 40-årige ifølge sagens anklageskrift blandt andet have skrevet i sms'er og mails til personer på opholdsstedet og til kommunale sagsbehandlere.

Da retssagen mod ham gik i gang i Retten i Horsens fredag, forklarede han, at han havde sendt beskederne, men at det var frustrationer, der havde fået ham til at gøre det.

Efter at være blevet skilt i sommeren 2016 blev hans to børn anbragt på et opholdssted. I begyndelsen gik det fint, men hen over efteråret det år begyndte han at drikke, og det førte til, at det blev besluttet, at han ikke måtte se sine børn så ofte. Det var angiveligt det, der frustrerede den 40-årige mand så meget, at han begyndte at true medarbejderne på stedet.

»Jeg følte ikke, jeg fik noget at vide om mine børn. Jeg kunne ikke følge med i deres liv, og jeg var frustreret over, at jeg ikke kunne komme i kontakt med sagsbehandlerne og pædagogerne,« forklarede han ifølge Horsens Folkeblad i retten, hvor han nægtede, at han ville have ført truslerne ud i livet.

Ud over truslerne er den 40-årige tiltalt for et røveri og et forsøg på røveri.

Der falder dom i sagen den 5. februar.