Tilbage i 2015 dræbte 30-årige Thomas Gilbert Junior sin far, fordi han ikke længere ville udbetale ham lommepenge.

Fredag lød strafudmålingen, skriver CNN.

Den i dag 35-årige mand blev idømt 30 års fængsel for drabet på sin 70-årige far, Thomas Gilbert Senior.

Sidstnævnte var partner i et investeringsselskab, indtil han i januar 2015 blev fundet dræbt i sin lejlighed.

Thomas Gilbert Jr. her fotograferet af politiet efter anholdelsen. Foto: Reuters

Baggrunden var, at faderen få timer inden drabet havde besluttet at fratage sønnen sine lommepenge.

Thomas Gilbert Junior var på trods af sin luksuriøse livsstil og sin uddannelse fra det prestigefyldte universitet Princeton arbejdsløs i tiden op til drabet.

Han modtog ugentligt op til 6800 kroner fra sine forældre for at kunne få brød og lidt ekstra på bordet.

Udsigten til at miste sin økonomiske støtte var for meget for sønnen, der med et enkelt skud i hovedet gjorde en ende på sin fars liv.

Omstændigheder, som Thomas Gilbert Junior under hele retssagen har erkendt. Både han og hans advokater har dog afvist, at drabet skulle være overlagt.

Han var sindssyg i gerningsøjeblikket, lød argumentet, som også Thomas Gilbert Seniors enke støttede op om. Men den købte juryen ikke.

Foruden dommen for drabet på sin far, blev Thomas Gilbert Junior også dømt for ulovlig våbenbesiddelse.

Forud for strafudmålingen udtalte hans advokat, at de ville anke dommen.