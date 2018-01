Har der været indbrud, og hvad er det mystiske stads på væggene?

Sådan tænkte en far fra Allerød, da han mandag eftermiddag kiggede ind i datterens børneværelse. Synet fik ham til at ringe efter politiet.

Men det var ikke en tyv, der havde været på spil. Derimod var der tale om en uheldig kombination af en eksploderet smoothie og et rodet børneværelse.

Den pudsige historie har Nordsjællands Politi delt på deres Facebook-side.



I datterens børneværelse flød tingene i mistænkelig grad. Det lignende, at en indbrudstyv havde ledt efter værdier. Når der samtidig var smurt noget mærkværdigt stads ud på væggene, så den handlekraftige far ingen anden udvej end at ringe til Nordsjællands Politi.

'Faren ringede derfor til os og fortalte om situationen, og vi aftalte, at vi ville komme ud senere og lede efter spor, som vi altid gør efter indbrud i private hjem,' står der i opslaget på Facebook.



Men inden vognen nåede at blive sendt af sted, ringede faren tilbage. Det var ikke længere nødvendigt med et besøg fra ordensmagten, for han havde selv opklaret mysteriet.

Det viste sig, at det mærkværdige snask på væggene var blendet frugt, og det var farens bedste bud, at en gammel smoothie havde ligget på værelset og gæret, indtil beholderen havde givet efter for trykket og sprøjtet frugt ud på alle væggene.

Og rodet på datterens værelse var ikke resultatet af en grådig indbrudstyv på rov. Derimod var børneværelset blot en anelse rodet.