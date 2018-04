Misbrug af datter blev straffet, da en 60-årig mand mandag sad på anklagebænken i Retten i Hillerød.

En 60-årig mand fra Hillerød fik mandag en dom på seks års fængsel efter 10 års seksuelle overgreb på sin datter. Han skal desuden betale hende 100.000 kroner i erstatning.

Dommeren valgte at følge anklagerens ønske om en streng straf til faderen, som erkendte misbruget af sin datter, der begyndte, da hun var otte år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De første mange år var der tale om anden kønslig omgang end samleje, som oralsex, berøring intime steder og tungekys, og derudover viste faderen pigen pornofilm. Misbruget skete flere gange ugentligt. Fra pigen fyldte 15 år til hun blev 18, havde far og datter jævnligt samleje.

Den 60-årige mand forklarede i retten, at misbruget ikke begyndte, fordi han ville have sex med sin datter, men fordi berøringerne fik hende til at betro sig til ham.

- Når vi sad der og var sammen og det blev mere og mere intimt, åbnede hun op og fortalte om ting fra sin hverdag, og de problemer hun havde. Det tog desværre overhånd i den forkerte retning, sagde han.

Den 60-årige mand, som er førtidspensionist, har siddet varetægtsfængslet siden han blev anholdt i august sidste år. Det kom frem i retten, at han siden dengang er blevet skilt fra sin kone. Parret har flere andre børn udover pigen, der blev misbrugt. Han fortalte, at sagen har haft store konsekvenser, og at han har mistet hele sin familie. Han valgte at erkende misbruget for at skåne familien for en lang retssag.

- Det er af hensyn til min datter og resten af familien. De skal ikke ind og vidne, sagde han.

Den 60-årige mand har endnu ikke besluttet, om han vil anke sagen til landsretten.