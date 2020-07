En mand fra Sydsjælland lavede børnepornografiske videoer og begik overgreb på sin datter og hendes veninde.

Med et enkelt nik til de fremmødte tilhørere er en 46-årig mand onsdag eftermiddag trådt ind i retssal 6 i Retten i Roskilde.

Manden er sigtet for at have begået voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod to mindreårige piger.

Det ene offer er hans biologiske datter, mens den anden pige er datterens jævnaldrende veninde.

Pigerne var ni og ti år, da de blev udsat for overgreb. Overgrebene skete i sommeren og efteråret 2018 - primært ved, at han befølte børnene i skridtet.

Sagen bliver ført som en tilståelsessag. Mandens forsvarer, Flemming Wahren, bekræfter ved retsmødets begyndelse, at den sigtede erkender sig skyldig.

Adskillige pårørende til ofrene er mødt op i retten. Flere må vente uden for retslokalet, som ikke har plads til dem alle.

Foruden de fysiske overgreb er den 46-årige sigtet for at have været i besiddelse af børnepornografiske billeder og videoer af de to børn.

På en computer og et usb-stik fandt politiet 162 billeder og 16 optagelser af mandens egen datter.

Derudover havde han seks børnepornografiske billeder og en video af den anden pige samt 13 billeder og seks videooptagelser af andre børn.

Overgrebene fandt sted på Stevns.

Mens manden skal afgive forklaring, har dommer Anna Lindgren valgt at lukke dørene til retslokalet af hensyn til ofrene.

Der ventes en afgørelse i sagen senere onsdag.

/ritzau/