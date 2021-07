En bare seksårig dreng måtte ringe efter hjælp hos sin familie, da hans 53-årige far faldt om i den fiskekutter, som de to var sejlet ud i.

Det oplyser Fyns Politi.

En større søredning blev efterfølgende iværksat for at finde frem til kutteren ved Thurø – syd for Gambøt Havn – som drengen og hans far var i.

Men umiddelbart efter søredningen var sat i værk, skulle det vise sig, at der var en ganske naturlig forklaring på, at faderen var faldet om.

»Det viste sig, at faderen var kraftigt beruset,« lyder det fra Fyns Politi.

Vagtchef Hans Jørgen Larsen fortæller desuden til B.T., at faderen var ved bevidsthed, da de ankom til båden.

Manden er nu anholdt og sigtet.

Drengen har det efter omstændighederne godt.