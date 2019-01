En 50-årig mand fra Fredericia skal i fængsel i to et halvt år for at have voldtaget sin voksne datter på sin egen bryllupsnat.

Det afgjorde Retten i Kolding torsdag formiddag, skriver JydskeVestkysten.

Retten lagde vægt på datterens forklaring i retten.

Hun fortalte blandt andet, at hendes far havde truet sig til samleje efter brylluppet, som fandt sted sidste år.

Vigtig i sagen var også en sms-korrespondance mellem far og datter i dagene efter brylluppet.

Her havde datteren skrevet, at hun afbrød kontakten til faderen efter de ting, der var sket på bryllupsnatten.

'Hey. Jeg har ikke lyst til at tage med til Berlin. Jeg synes, vi skal stoppe al kontakt. Det, du har udsat mig for, kan jeg ikke acceptere. Jeg bad dig pænt om at stoppe, og du fortsatte. Jeg råbte, du fortsatte. Jeg slog, du fortsatte,' stod der ifølge Jydske Vestkysten i datterens sms.

Faderen svarede, at han undskyldte, og at han troede, hun var hans nye kone.

Den unge kvinde havde nemlig lagt sig i brudesuiten under bryllupsfesten, fordi hun havde fået lidt for meget at drikke.

Da faderen gik alene i seng ved fire-tiden om natten, lå hun der stadig, og det er her, overgrebet fandt sted.

Datteren forklarede, at hun forsøgte at gøre modstand, men at hun var for beruset til at stoppe faderen.

Manden har en åben Facebook-profil, hvor han tydeligt i flere opslag har givet udtryk for, at migranter, der begår voldtægt, skal smides ud af Danmark øjeblikkeligt.

Af profilen fremgår det også, at manden samtidig med sit bryllup fejrede sin 50 års fødselsdag.

Ud over episoden med datteren lykkedes det ham også at falde ned ad trappen. Det betød, at han efterfølgende måtte tage på skadestuen for at få behandling.

Manden blev også dømt til at betale erstatning på over 60.000 kroner til datteren.

Faderen ankede efterføgende dommen og går efter at blive frifundet.