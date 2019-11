En 29-årig mand fra Hirtshals blev onsdag dømt skyldig i farlig vold mod sit eget spædbarn.

Volden fandt sted i februar 2018, da pigen var fire måneder gammel, og bestod ifølge dommen af blandt andet et halsgreb.

Derover skal datteren også være blevet rusket i voldsom grad. Det skriver Nordjyske.

Ifølge retslægernes vurdering var volden så voldsom, at den lille pige var i livsfare. Hun havde blandt andet små blødninger ved øjnene efterfølgende.

Det var moderen, der reagerede fluks, da faderen ringede til hende og fortalte, at barnet blev ved med at græde.

Moderen hentede derfor datteren, hvorefter hun kunne se mistænkelige mærker på barnets krop.

Moderen ringede derfor 112.

På hospitalet vuderede lægen - ifølge Nordjyske - at der var tegn på vold, og derfor blev politiet involveret.

Faderen har hele tiden nægtet sig skyldig og har forklaret skaderne ved at påstå, at de opstod i forbindelse med 'nogle øvelser' under hans samvær med barnet.

Den forklaring købte dommeren dog altså ikke, og den 29-årige mand blev derfor idømt et års fængsel.

Anklager Mathias Andersen fra Nordjyllands Politi fortæller til Nordjyske, at datteren er kommet sig over volden uden mén.

Faderen overvejer nu, om han vil anke dommen.