Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En strid om en parkering udviklede sig til et voldeligt overfald på en far foran Dagli'Brugsen i Højslev øst for Skive.

For øjnene af et lille barn.

Det skriver Skive Folkeblad.

Fredag eftermiddag parkerede en familie foran supermarkedet, hvorefter en 28-årig mand gik ind for at handle, mens en kvinde og det lille barn blev siddende i bilen.

Kort efter dyttede chaufføren i en lastbil, der holdt bag den lille families bil, og det fik kvinden til at ringe til sin mand, som kort efter kom ud af supermarkedet for at flytte sin bil.

Så burde alt være i den skønneste orden igen – men virkeligheden skulle vise sig at være en helt anden.

Lastbilchaufføren begyndte at diskutere med familiefaren og gav tydeligt udtryk for, at han ikke mente, parkeringen af bilen var i orden.

Da en passager i lastbilen begyndte at blande sig, udviklede diskussionen sig til et decideret overfald – for øjnene af det lille barn og kvinden i den parkerede bil.

»På foranledning af lastbilchaufføren gav passageren den 28-årige mand fra Højslev et knytnæveslag i ansigtet, og så kørte de to derfra i lastbilen igen. Vi ser med stor alvor på sagen, og vi arbejder selvfølgelig videre med den,« siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive til Skive Folkeblad.