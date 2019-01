En 50-årig mand benægter, at han skulle have voldtaget sin egen datter til sit bryllup sidste år.

I stedet forklarer manden, at han havde lagt sin voksne datter til at sove i brudeparrets seng, fordi hun var meget beruset.

Det fortalte han ifølge JydskeVestkysten onsdag i Retten i Kolding, hvor retssagen mod ham gik i gang. Han er tiltalt for at have voldtaget sin datter i brudesuiten på Gammelrøj Herregård i udkanten af Kolding tilbage i august.

Efter at have lagt datteren - som manden ellers ikke havde haft kontakt med i årevis - i seng ved 02:30-tiden, gik han tilbage til sin bryllupsfest.

Da han halvanden time senere selv var klar til at gå i seng, havde han angiveligt glemt, datteren lå i den. Han klædte sig derfor af og lagde sig nøgen i sengen - før det gik op for ham, at hun også var der. Derefter famlede han rundt efter noget tøj, han kunne tage på - og han fandt til sidst nogle bukser.

Mandens hustru kom også op i brudesuiten.

En uge senere sendte datteren ifølge JydskeVestkysten en sms-besked til sin far om, at hun syntes, de skulle stoppe al kontakt igen, da hun ikke kunne acceptere det, faderen med hendes ord havde udsat hende for.

I Retten fortalte den tiltalte, at han ikke havde læst hele beskeden.

»Jeg blev bange for, at jeg havde gjort noget i søvne. At jeg havde holdt om hende. Jeg tænkte, at det var derfor, hun ikke ville have kontakt længere. Jeg plejer ikke at læse mine sms'er helt. Jeg svarer bare ud fra den første halvdel,« sagde han ifølge JydskeVestkysten.

I en sms skrev han ifølge JydskeVestkysten et 'undskyld' til datteren, ligesom han forklarede, 'det var en fejl', da han troede, det var konen.

Manden og datteren har ikke haft kontakt siden.

Datteren afgiver forklaring bag lukkede døre. Retssagen forventes at tage to dage.