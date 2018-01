En mand fra Viborgegnen er på anklagebænken i en sag, der har hele 74 anklagepunkter.

En 67-årig mand fra Viborgegnen risikerer en forvaringsdom, når han i løbet af i år kommer for retten. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Manden blev anholdt i marts sidste år, og Viborg Stifts Folkeblad har nu fået aktindsigt i det omfattende anklageskrift, der opruller, hvor omfattende og grufuld en sag, manden er tiltalt i.

Den 67-årige blev anholdt, fordi politiet havde fået et tip om, at der var børneporno på hans computer.

Siden eksploderede sagen, og i de i alt 74 anklagepunkter kan man læse, at han blandt andet anklages for at have voldtaget egne børn og filmet sine overgreb, ligesom han ifølge anklagemyndigeden har bestilt, betalt for og instrueret adskillige voldtægter i Asien, hvor mødre med deres børn - ned til tre års-alderen - under vold og mod trusler om vold har været tvunget til at optræde foran kameraet, mens den 67-årige har tilfredsstillet sig selv.

I lignende, nylige sager har de dømte ifølge Viborg Stifts Folkeblad fået forvaringsdomme. Det betyder, at der ikke sættes en dato på, hvornår de eventuelt bliver løsladt.

En sådan dom er også i spil i denne sag, der af politiet betegnes som ”i den øverste kategori” af sin slags herhjemme.