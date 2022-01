En 52-årig mand bliver torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Manden er sigtet for at have udsat sin i dag 10-årige datter for et seksuelt overgreb, oplyser Østjyllands Politi.

Overgrebet på pigen skulle være sket sidste år. Den 52-årige mand blev anholdt klokken 17.45 onsdag aften, da han mødte op på politigården i Aarhus efter aftale med politiet.

Derudover er det småt med oplysninger i sagen. Politiet vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, der begynder klokken 10.30 torsdag.

