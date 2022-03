Der kan være store følelser på spil, når det kommer til fodbold.

Det var måske også det, der skete efter søndagens Superligakamp mellem AGF og Viborg.

Kort efter opstod der nemlig uro uden for Ceres Park i Aarhus blandt en mindre gruppe af udeholdets fans.

Under kampen affyrede et par fans fyrværkeri, og uroen begyndte, da nogle betjente efter kampen ville sigte to personer efter fyrværkeriloven.

Den ene forsøgte at stikke af, da han skulle identificeres, og han blev derfor anholdt.

Det skabte dårlig stemning blandt en gruppe personer, der var utilfredse med politiet.

Der blev både kastet med sten og fyrværkeri, inden gruppen blev opløst, og fansene tog afsted.

Ingen kom umiddelbart til skade.

En enkelt blev anholdt under uroen og sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Østjyllands Politi efterforsker episoden nærmere, og flere kan derfor blive sigtet på et senere tidspunkt.