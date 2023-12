Det gik brutalt for sig, da en 31-årig mand blev dræbt med kniv på åben gade om aftenen 8. juni i fjor.

Ved samme lejlighed kom hans 36-årige ven slemt til skade. Han er nu invalid, efter at han ligeledes blev stukket adskillige gange.

En 34-årig mand er i den forbindelse tiltalt for drab og drabsforsøg i en retssag, der mandag begynder ved Retten på Frederiksberg. Han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, Jane Ranum.

Et vidne filmede den voldsomme episode, og det gruopvækkende videoklip viser tydeligt, hvordan overfaldet udspillede sig den pågældende sommeraften på Peter Sabroes Gade i Københavns Sydhavn.

På videoen ses det, hvordan tre mænd bevæger sig ned ad gaden. To af mændene går baglæns, mens en sortklædt mand følger tæt efter. Han gestikulerer truende med venstre hånd.

Han når hen til den ene af de to mænd, der vælter om på fortovet, efter hvad der ligner et skub.

Herefter bliver den sortklædte mand sparket i hovedet af den tredje mand.

Da han kommer op efter at være blevet sparket, får han overmandet manden der sparker ham. Det får manden til at falde ned på jorden bag en bil.

På grund af bilen kan man ikke se på videoen, hvad der sker med ham, men det ligner, at den sortklædte mand hugger efter ham med en genstand, han har i hånden.

Den sortklædte mand bukker sig herefter over den mand, han tidligere skubbede. Herefter bevæger den sortklædte mand sig væk fra stedet, imens den anden ligger livløs tilbage på jorden.

Det er manden, der optræder som den sortklædte i videoen, der nu skal i retten for manddrab, idet han ifølge anklageskriftet stak den livløse mand i ryggen og brystkassen med en køkkenkniv.

Kniven ramte ifølge anklageskriftet offeret i ryggen samt højre og venstre brystkasse, herunder hjertet, hvorefter manden døde.

I forhold til drabsforsøget er han tiltalt for at have forsøgt at stikke den anden mand i overkroppen.

Men fordi det andet offer ifølge anklageskriftet sprællede med benene, blev han i stedet ramt i benet, og kom dermed i livsfare på grund af blodtab fra skaderne. Det er disse skader, der har gjort, at han i dag er invalid.

Den invaliderede mand kommer dog ikke kun til at sidde i vidneskranken, men derimod også på anklagebænken i sagen.

Han er nemlig tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved blandt andet at have slået den anden tiltalte i hovedet med en malerspatel.

Også han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, Anders Schønnemann.

