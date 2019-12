Det er højtid for fyrværkeriet i disse dage, og flere steder i landet har det skabt utilfredshed hos mange borgere.

Således også i Silkeborg.

For da en 24-årig mand fra Ringkøbing-Skjern natten til lørdag valgte at stille sig op tæt på byens centrum og affyre kanonslag, blev det for meget for flere at beboerne i området.

Derfor valgte de at ringe til politiet og anmelde spetaklerne, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær.

»Klokken 04.50 modtog vi flere anmeldelser om, at han stod ved Skoletorvet i Silkeborg og fyrede kanonslag af,« siger han og fortsætter:

»Da vi når frem, bliver manden truffet ved sin bil, som vi ransager. Der finder vi både ni kanonslag, kokain, en digital vægt og små salgsposer. Derfor bliver han sigtet for både kanonslagene og for forsøg på salg af narko,« fortæller Simon Skelkjær.

Vagtchefen fortæller videre, at den 24-årige har erkendt sigtelserne.

Han vil dog ikke oplyse, om den 24-årige er kendt af politiet i forvejen.