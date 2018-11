En femte person kan også have nydt godt af Britta Nielsens formodede millionsvindel.

Det drejer sig om den ældste datter Karina Jamilla Hayats mand, Kian Omid Mirzada, der siden 2005 har været en fast del af familiens luksusliv.

Som B.T. tidligere har beskrevet, er Kian Omid Mirzada indehaver af virksomheden Inventar Invest/Get2work, som via en hjemmeside har svindlet en kunde for 6.000 kroner, ligesom han er stukket af fra en lejemålsregning på 45.000 kroner.

I alt har Britta Nielsen ifølge bagmandspolitiet svindlet for 111 millioner kroner siden 2002.

Kian Omid Mirzada er ægtefælle til Britta Nielsens datter Jamilla Hayat og har været med på blandt andet luksusrejser. Her er han med i en videooptagelse fra Mozambique i 2007. Foto: Privat

Kian Omid Mirzada har ifølge B.T.s oplysninger kendt Jamilla Hayat siden i hvert fald 2005. De flyttede sammen omkring 2006 og var blandt andet med på en eksklusiv ferie i Mozambique i 2007. Det år svindlede Britta Nielsen ifølge bagmandspolititiet Socialstyrelsen for 10 millioner kroner.

Ferien er foreviget på en video, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Kilder fortæller til B.T., at Kian Omid Mirzada har været med på flere ture til Sydafrika sammen med Britta Nielsen og hendes børn.

Som mangeårig samlever og siden ægtefælle til Jamilla Hayat kan Kian Omid Mirzada have gjort sig medskyldig i hæleri efter straffeloven. Ligesom hustruen har han nemlig pligt til at sætte spørgsmålstegn ved store, dyre gaver.

Det fortæller Trine Baumbach, juraprofessor ved København Universitet, der understreger, at hun ikke udtaler sig om den konkrete sag, men generelt. Hun siger:

»Som samlever har man også pligt til at undre sig over, hvor den person, der betaler gildet, har fået alle de penge fra. Man må ikke tage imod luksusvarer. Det er ikke strafbart at tage imod daglige fornødenheder, men det er ikke en daglig fornødenhed at tage på rejser til Mallorca eller drikke en flaske rødvin til 3.000 kroner.«

Kian Omid Mirzada og Karina Jamilla Hayat bor sammen i en lejlighed i Hvidovre og har også to mindreårige børn sammen. Begge deres navne står på postkassen ud for deres andelslejlighed i et rækkehuskvarter i Hvidovre.

Onsdag i sidste uge kunne en beboer fortælle til B.T, at ‘Kian kort var forbi i morges, men at han hurtigt kørte videre igen’.

I et tv-interview på Kanal 5 stod Britta Nielsens to døtre Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat i sidste uge frem og fortalte, hvordan Britta Nielsen - siden svindlen angiveligt begyndte i 2002 - har finansieret familiens liv på første klasse med luksusrejser, heste og dyre biler.

Britta Nielsens døtre, Samina (tv)og Jamilla Hayat stod frem i programmet "Brittas døtre taler ud" på Kanal 5 tidligere på måneden. Foto: Discovery Networks Danmark

Karina Jamilla Hayat fortalte blandt andet, at hun fik en Audi af sin mor. Derudover har hun fået penge til en computer og andre 'småting, hverdagsting og husholdning'. I alt omkring en millon kroner, anslog Karina Jamilla Hayat i interviewet med Kanal 5.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt Kian Omid Mirzada indgår i efterforskningen af Britta Nielsens angivelige svindel eller i efterforskningen af hælerisigtelserne mod døtrene. Men en sigtelse kan ikke udelukkes.

»Hvis man blot forholder sig accepterende til noget, hvor det ville være naturligt at spørge om sagens rette sammenhæng, så kan man være skyldig i hæleri. Og hvis man rent faktisk har haft en mistanke eller viden om, at giveren ikke har rent mel i posen, har man holdt sig i ‘forsætlig uvidenhed’. Man må ikke spille dum. Man kan ikke bare holde sig uskyldig ved at lade være med at undersøge det nærmere. Særligt hvis den, man får penge eller gaverne fra, har en helt almindelig indkomst,« siger Trine Baumbach.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kian Omid Mirzada.