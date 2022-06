Lyt til artiklen

Fyns Politi beder nu om offentlighedens hjælp til at løse et indbrud, der tirsdag udviklede sig noget dramatisk.

Gerningsmanden blev nemlig taget på fersk gerning, da han 10.43 tirsdag brød ind i en villa i Åsum ved Odense.

En kvindelig beboer var nemlig hjemme og overraskede tyven, da han var ved at stjæle hendes smykker.

Ifølge Fyns Politi opstod der tumult mellem kvinden og gerningsmanden, inden sidstnævnte stak af.

Kvinden fulgte dog efter manden ud til hans bil. En sort Suzuki Swift, der var parkeret udenfor villaen.

Her har kvinden tilsyneladende taget et billede af gerningsmanden midt i hans flugtforsøg. Et billede som politiet nu har delt med offentligheden.

Gerningsmanden beskrives som fedladen, mørk i huden med kort sort hår og skæg med grå stænk.

Han vurderes til at være 30-45 år og 175-180 cm høj. Han var iført en sort hættetrøje og sorte joggingbukser.

Ifølge politiet kom manden fra gerningsstedet uden nogen smykker.

Kan du genkende gerningsmanden, så kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.