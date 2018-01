Alle fire mænd nægtede sig skyldige, da Retten på Frederiksberg torsdag formiddag indledte nævningesagen om skuddrabet på den 21-årige Daniel Kristensen ved en kiosk på Emdrupvej 114 i København i oktober 2016.

Ved skyderiet blev en 49-årig mand, der tilfældigvis var i kiosken på det forkerte tidspunkt, også ramt livsfarligt af skud i ryggen, da han forsøgte at løbe i sikkerhed. Desuden var en kun 14-årig pige, der tilfældigt stod ganske tæt på Daniel Kristensen, ifølge politiets tiltale også i fare for at blive ramt.

»Hun stod helt tæt på Daniel Kristensen ude på fortovet foran kiosken. Det projektil, der strejfede ham i armen, da han også blev ramt i ryggen, fløj efter politiets opfattelse så tæt forbi hende, at hun blev bragt i fare,« oplyste anklager Andreas Christensen i sin forelæggelse.

Ifølge anklageskriftet var der tale om et nøje planlagt drab, hvor gerningsmændene forud for likvideringen af den 21-årige Daniel havde rekognosceret ved gerningsstedet, ligesom der var blevet skaffet to pistoler og to biler.

De fire tiltalte, der er i alderen 22-35 år og alle af anden etnisk herkomst end dansk, havde ifølge tiltalen delt rollerne mellem sig. To af dem tog sig af selve likvideringen, mens de to andre stod for medvirken - blandt andet ved planlægningen.

Ved skyderiet blev Daniel Kristensen først forsøgt dræbt ude på selve Emdrupvej, mens han ventede på en pizza, som han havde bestil sekunder tidligere inde på et pizzeria. Han forsøgte at komme i skjul i en nærliggende kiosk, hvor han faldt om på gulvet - dødeligt såret af skud i ryggen og armen. Den ene af pistolmændene fulgte dog efter ham ind i kiosken og forsøgte at ramme offeret endnu en gang, mens et overvågningskamera i kiosken optog det hele.

I kiosken låste gerningsmandens pistol dog, så det ikke var muligt at skyde igen. Læsionerne viste sig dog at være så alvorlige, at han 13 dage senere døde af sine kvæstelser på hospitalet. Allerede på vej til Rigshospitalets Traumecenter lige efter skyderiet fik han hjertestop, men blev genoplivet.

Og forinden på gerningstidspunket var det 49-årige, vilkårlige offer også blevet ramt af skud ude på gaden lige uden for kiosken. Han overlevede og skal vidne under sagen.

»Det er vores opfattelse, at han er en tilfældig mand, der er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt,« siger anklager Andreas Christensen.

Ved nævningesagen er to af de tiltalte - på 22 og 23 år - tiltalt for drab, mens de to andre - på 22 og 36 år - er tiltalt for medvirken til drab. De to første kræves udvist af Danmark for bestandigt, hvis de kendes skyldige.

Derudover er de fire anklagede også tiltalt forsøg på drab og medvirken til forsøg på drab på manden, som blev skudt i ryggen og overlevede. Og i forhold til pigen, som stod tæt ved Daniel Kristensen, er de tiltalt efter straffelovens paragraf 252, der handler om på hensynsløs måde at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Der forventes dom i sagen i slutningen af april.