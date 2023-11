»Skal jeg bare tømme min bil?«

En 26-årig mand fra Vallensbæk vidste tilsyneladende godt hvad klokken var slået, da han onsdag formiddag blev standset af politiet på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde Rasteplads.

Måske fordi han genkendte den færdselsbetjent, der i september beslaglagde hans første bil. Dengang var grunden, at bilisten havde kørt alt for stærkt og heller ikke havde kørekort.

Nu havde han anskaffet en anden bil, men den fangede også opmærksomheden fra den samme betjent, der var kørende i en civil færdelspatruljebil.

I bagspejlet fangede en defekt forlygte på den bagvedkørende bil betjentens opmærksomhed, og bilen blev stoppet.

Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi kunne betjenten hurtigt se, at der igen var bid, da han lavede et opslag i politiets systemer.

Den 26-årige ejer af bilen havde ikke et gyldigt kørekort, og at bilen var efterlyst, fordi den skulle beslaglægges på grund af ejerens mange kørsler uden gyldigt kørekort.

Derfor blev den 26-årige mand for femte gang alene i år sigtet for kørsel uden førerret, og hans personbil blev kørt væk på et fejeblad, da bilen ifølge efterlysningen skulle beslaglægges med henblik på senere konfiskation.

Mandens førerret blev inddraget i januar i år på grund af hele 19 klip i kørekortet inden for tre år.

Årsagen var primært sager om for høj fart, men også brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen og for at køre over for rødt lys.

Den 26-årige kan nu forvente at få sine mange sager behandlet ved retten samtidigt, hvor det også vil blive afgjort, hvor længe han mister sit kørekort ubetinget.

Retten vil også tage stilling til, om hans nu to beslaglagte biler kan endeligt konfiskeres.