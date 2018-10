Politiet har anholdt en 21-årig mand, der er mistænkt for at have medvirket til den meget omtalte fangeflugt i september.

'Dagens anholdelse i første omgang skyldes oplysninger fra rigtig mange borgeres iagttagelser den onsdag, hvor fangeflugten fandt sted, særligt i Nykøbing Falster, både forud for, under og efter befrielsesaktionen, men den er selvfølgelig også et resultat af den efterfølgende efterforskning, politiet har foretaget,' oplyser politikommissær Ove Groth.

'Den anholdte person bliver fremstillet i retten i Nykøbing Falster onsdag med begæring om dørlukning af hensyn til den fortsatte efterforskning. Vi kan ikke udelukke flere anholdelser i sagen,' siger han i en pressemeddelelse.

Flere gerningsmænd slog til ved sygehuset i Nykøbing Falster om formiddagen den 26. september, hvor det lykkedes at befri en fange ved at true fængselsfunktionærer med skydevåben og peberspray.

Den 32-årige fange var fængslet i Storstrøm Fængsel, men skulle til undersøgelse på sygehuset, hvor gerningsmændene overmandede de to fængselsfunktionærer og befriede fangen.

Herefter kørte gerningsmændene væk fra sygehuset i en grå Mercedes med fangen som passager med retning mod Farø.

Samme dag klokken 10.51 blev en formodet gerningsmand anholdt på Farø, og om aftenen blev yderligere to personer i sagen anholdt på Amager.

Den ene blev identificeret som den befriede person fra sygehuset.