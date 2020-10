En 30-årig fange formåede fredag at bryde ud af Kragskovhede Fængsel i Nordjylland.

Det skriver TV 2 Nord.

Ifølge Nordjyllands Politi ringede han efterfølgende på hos en kvinde i Jerup, hvor han forklarede, at han skulle bruge nøglerne til hendes bil.

Uden at true kvinden tvang han sig adgang til huset og fandt selv bilnøglen, så han kunne køre afsted med bilen.

Herefter kørte den 30-årige fange sydpå ad motorvejen. Køreturen varede dog ikke længe.

Klokken lidt over ni forulykkede han syd for Limfjordstunnelen. Her blev han anholdt af politiet.

Hverken fangen selv eller andre kom til skade i forbindelse med bilulykken.

Den undslupne fange blev fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Han er blandt andet sigtet for røveri, vold og for at bryde ud af et fængsel.

Det vides ikke, hvilke forbrydelser manden tidligere har begået, eller hvordan han slap ud af fængslet.