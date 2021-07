En mand lykkedes onsdag med at flygte fra Vestre Fængsel i København.

Det oplyser Kriminalforsorgen til B.T.

»Kriminalforsorgen kan bekræfte, at en indsat undveget fra Vestre Fængsel den 30. juni. Politiet søger pt efter vedkommende. Kriminalforsorgen undersøger som altid sagen nærmere for at få afdækket omstændighederne ved undvigelsen,« skriver de i en mail og tilføjer:

»Vi ser naturligvis også på, om de relevante sikkerhedsprocedurer har været fulgt, og om procedurerne er gode nok. Kriminalforsorgen kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om de konkrete omstændigheder for undvigelsen, idet disse først skal undersøges nærmere.«

B.T. har været i kontakt med formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen.

Han fortæller, at der ikke er noget fængselspersonale, som er kommet til skade under flugten.

»Der har været en række uheldige sammenfald, som har muliggjort, at han er kommet ud gennem porten,« siger Bo Yde Sørensen.

