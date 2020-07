En 20-årig mand er stukket af fra Køge Arrest. Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden stak af klokken 04.13 natten til fredag, og politiet ledte efter ham i området i tiden efter. Det fandt ham dog ikke.

Der er tale om Ziad Omar Alfarroukh, der i januar blev idømt fem års ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark for bestandigt for et hjemmerøveri.

Han vurderes ikke at være farlig, oplyser kommunikationsafdelingen ved Nordsjællands Politi.