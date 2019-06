En 21-årig mand var netop blevet varetægtsfængslet i en voldssag, da han så sit snit til at stikke af.

Ikke så snart havde en dommer besluttet, at en 21-årig mand skulle varetægtsfængsles i godt tre uger, før den mistænkte så sit snit til at springe ud i friheden fra et vindue på første sal i retsbygningen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som nu beder offentligheden om hjælp til at finde den flygtede fange.

- Han er ikke farlig, men vi vil godt have fat i ham, siger politiets vagtchef Stefan Jensen.

Manden var eftersøgt i en voldssag fra Korsør. Politiet havde ledt efter ham i tre uger, før det mandag morgen lykkedes at anholde ham.

Men tiden som frihedsberøvet blev altså i første omgang kort, da manden flygtede fra Retten i Næstved, før han kunne blive kørt i arresten.

Den flygtede fange beskrives som 175 cm høj og lys i huden. Han har mellemlangt sort, krøllet hår på toppen af hovedet med kort hår i siderne.

Mandag eftermiddag var han iført sorte kondisko, mørke bukser med en rød stribe ned langs siderne af benene og en mørk T-shirt over en sort undertrøje.

/ritzau/